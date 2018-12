Αδιανόητο φινάλε σε αγώνα NCAA! (vids)

Μπορεί το Σίτον Χολ να έκαψε την αντίσταση του Κεντάκι με 84-83, αλλά όλοι θα θυμούνται τον τρόπο με τον οποίο πήγε το παιχνίδι στην παράταση.

Με το σκορ 67-67 ο Μάιλς Πάουελ σκόραρε χωρίς ισορροπία σε σουτ τριών πόντων και άφησε ένα δευτερόλεπτο στο χρονόμετρο.

Ο Μάιλς Κέιλ όμως από το κέντρο του γηπέδου ευστόχησε στέλνοντας τον αγώνα στο επιπλέον πεντάλεπτο.

Δείτε το συναρπαστικό φινάλε...

Seton Hall and Kentucky with an INSANE ending to regulation thanks to Myles Powell and Keldon Johnson. Unreal. pic.twitter.com/HlSHBSiAJj

— Brian Rauf (@brauf33) 8 Δεκεμβρίου 2018