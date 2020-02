Για το μπαμ με Ιγκουοντάλα και Γκαλινάρι οι Χιτ (pic)

Όσο φτάνουμε στο τέλος της περιόδου αλλαγών στο NBA, τόσο οι ομάδες θα φορτσάρουν για να μπορέσουν να κάνουν το κάτι παραπάνω, να ενισχυθούν για να διεκδικήσουν τους στόχους τους. Μία από αυτές είναι και οι Χιτ, με την ομάδα του Μαϊάμι όπως αναφέρει και ο Άντριαν Βονιαρόφσκι να βρίσκονται κοντά στην απόκτηση του Αντρέ Ιγκουοντάλα που είναι στους Μέμφις αλλά έχει ξεκαθαρίσει πως δεν πρόκειται να αγωνιστεί στις «αρκούδες» και του Ντανίλο Γκαλινάρι που αγωνίζεται στους Θάντερ. Μένει να δούμε τους παίκτες που είναι έτοιμοι να δώσουν οι Χιτ και αν προχωρήσει τελικά αυτό το trade.

Pat Riley clearly sees an opportunity to make a run with these Heat: Riley has been working to trade for Memphis' Andre Iguodala AND Oklahoma City's Danilo Gallinari, league sources tell ESPN. Talks are ongoing.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2020