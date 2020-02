Όπως αναφέρει ο Adrian Wojnarowski, οι Χοκς θα αποδεσμεύσουν τον Πάρσονς δημιουργώντας χώρο στο ρόστερ τους για το μεγαλύτερο trade στο ΝΒΑ από το 2000.

Ο 31χρονος φόργουορντ μετράει φέτος 2.8 πόντους, 1.4 ριμπάουντ και 0.6 ασίστ ενώ πρόσφατα ενεπλάκη σε τροχαίο.

Atlanta is waiving Chandler Parsons and his expiring $25.1M contract to create roster space to complete four-team trade, league sources tell ESPN.

