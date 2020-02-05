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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑNew Orleans Pelicans
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Mε καρφωματάρες Ζάιον και Χάρις το TOP 5! (vid)

Mε καρφωματάρες Ζάιον και Χάρις το TOP 5! (vid)

Mε καρφωματάρες Ζάιον και Χάρις το TOP 5! (vid)

Ο Ζάιον Ουίλιαμσον και ο Γκάρι Χάρις πρωταγωνιστούν με τα καρφώματα τους στο ΤΟP 5.

Εντυπωσιακό είναι για άλλη μια φορά το TOP 5 του ΝΒΑ.

Ο Ζάιον κάρφωσε εντυπωσιακά κόντρα στους Μπακς, ενώ ο Χάρις έκανε πόστερ τον Ουάιτσαϊντ και κατέκτησε την κορυφή.

Aπολαύστε!

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