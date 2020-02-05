Mε καρφωματάρες Ζάιον και Χάρις το TOP 5! (vid)

Εντυπωσιακό είναι για άλλη μια φορά το TOP 5 του ΝΒΑ.
Ο Ζάιον κάρφωσε εντυπωσιακά κόντρα στους Μπακς, ενώ ο Χάρις έκανε πόστερ τον Ουάιτσαϊντ και κατέκτησε την κορυφή.
Aπολαύστε!
ΠΑΟΚ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΑΕΚ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΚΙΜΚΙ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΛAΤΣΙΟ -vs
ΒΕΡΟΝΑ -
ΛΥΩΝ -vs
ΑΜΙAΝ -
ΜΑΡΣΕΙΓ -vs
ΤΟΥΛΟΥΖ -
ΜΙΡAΝΤΕΣ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
ΛAΤΣΙΟ -vs
ΒΕΡΟΝΑ -
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΚΙΜΚΙ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 108vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 120
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 125vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 110
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 127vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 99
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 129vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 102
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΑΕΚ -
ΠΑΟΚ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
OΥΝΙΚΣ ΚΑΖAΝ -vs
ΡΙΤΑΣ ΒΙΛΝΙΟΥΣ -
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -vs
ΜΟΝΑΚΟ -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΜΠΡΕΣΙΑ -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΠΑΡΤΙΖAΝ -
ΒΕΝΕΤΣΙΑ -vs
ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΜAΛΑΓΑ -vs
ΤΟΦΑΣ -
ΑΝΤΒΕΡΠ ΤΖAΙΑΝΤΣ -vs
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ -
ΜΠΑΝΤΙΡΜΑ -vs
ΟΡΤΕΖ -
ΑΕΚ -vs
ΑΝΒΙΛ ΒΛΟΤΣΛΑΒΕΚ -
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -vs
ΡAΣΤΑ ΒΕΧΤΑ -
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ -vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -
ΧAΠΟΕΛ ΧΟΛΟΝ -vs
ΛΙΕΤΚΑΜΠΕΛΙΣ -
ΤΟΡΟΥΝ -vs
FILOU OOSTENDE -
ΜΑΝΡΕΣΑ -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΣAΣΑΡΙ -
ΝΙΜ -vs
ΝΤΙΖΟΝ -
ΛΥΩΝ -vs
ΑΜΙAΝ -
ΡΕΜΣ -vs
ΝΙΣ -
ΜΠΡΕΣΤ -vs
ΜΠΟΡΝΤΟ (Γ) -
ΤΟΥΛΟΥΖ -vs
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ -
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -vs
ΜΕΤΣ -
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ -vs
ΜΑΡΣΕΙΓ -
ΜΙΡAΝΤΕΣ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -
LIVE
ΤΣΕΡΝΟΜΟΡΕΤΣ 2vs
ΤΙΟΥΜΕΝ 0
LIVE
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 2vs
MAKEDONIJA GP 0
LIVE
ACS POLI TIMISOARA 2vs
ΡΙΠΕΝΣΙΑ ΤΙΜΙΣΟAΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ 2vs
ΒΕΝΤΣΠΙΛΣ 1
CHERNO. II ODESSA -vs
SEGEDKA -
ΜΙΝΑΤΖ -vs
FK KOSICE -
ΤΙΤΣΙ 71 -vs
ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ -
FC URARTU -vs
FK VAN -
OLIMPIC CETATE -vs
SR BRASOV -
ΑΡΤΣAΧ -vs
ΝΤΙΛΙΤΖAΝ -
MACVA SABAC -vs
ΙΝΤΙΖΑ -
ΟΡΙΧΟΥΕΛΑ -vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -
FK OHRID -vs
KF KEK-U -
ΚΡΙΒΙΙ ΡΙΧ -vs
MYKOLAIVKA -
ΓΚΣ ΓΙAΣΤΡΕΜΠΙ -vs
ΒΙΤΖΕΦ ΛΟΤΖ -
BELASICA STRUMICA -vs
TIKVES -
ΟΜΠΟΛΟΝ-ΜΠΡΟΒAΡ-2 ΜΠΟΥΧΑ -vs
KOLOS KOVALIVKA U19 -
ΣΕΣΚΕ ΜΠΟΥΝΤΕΓΙΟΒΙΤΣΕ -vs
ΡΙΓΑΣ ΣΚΟΛΑ -
ΜΠΕΛAΣΙΤΣΑ -vs
MINYOR PERNIK -
ΣΤΑΛ ΣΤAΛΟΒΑ ΒΟΛΑ -vs
SOKOL SIENIAWA -
NYVA VINNYTSYA -vs
FC PODILLYA KHME. -
ΜΠΟΤΕΦ ΒΡΑΤΣΑ -vs
ΛΙΤΕΞ ΛΟΒΕΞ -
ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ Β -vs
ΜΑΣ ΤΑΜΠΟΡΣΚΟ -
ΜΠΕΡΟΕ -vs
NEFTOCHIMIC BURGAS -
ΡΑΝΤΝΙΣΚΙ -vs
JAGODINA -
ZELEZNICAR PANCEVO -vs
VOJVODINA PERLEZ -
ΓΚΑΡΠAΡΝΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ -vs
ΠΟΥΣΖΚA ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ -
ΧAΙΝΤΟΥΚ Β` -vs
NK ΣΟΛΙΝ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΒΟΙΒΟΝΤΙΝΑ -
ΜΠΕΛΙΝΤΣΟΝΑ -vs
ΛΟΥΓΚAΝΟ -
ΚAΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ -vs
ΜAΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ -vs
ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ -
ΖΝΙΤΣΖ ΠΡΟΥΣΖΚΟΒ -vs
URSUS WARSZAWA -
ΝΙΤΡΑ -vs
ΠΟΠΡΑΝΤ -
KECSKEMETI TE -vs
JASZBERENYI VASAS -
ΡΟΥΝΤΑΡ ΒΕΛΕΝΖΕ -vs
ΖΡΙΝΣΚΙ ΜΟΣΤΑΡ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΝΤΟΥΝAΙΣΚΑ ΣΤΡΕΝΤΑ -
ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙAΝΑ -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ -
NK ΤΡΙΓΚΛΑΒ -vs
GROSUPLJE -
ΟΝΤ -vs
UT PETANGE -
ΣΠAΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ -
ΒΙΛΝΙΟΥΣ ΡΙΤΕΡΙAΙ -vs
ΒΙΓΚΡΙ ΣΟΥΒAΛΚΙ -
ΟΥΦΑ -vs
ΣΟΥΝΤΟΥΒΑ -
UDARNIK KURILOVEC -vs
ΚΟΥΣΤΟΣΙΛΙΑ -
ΜΠΑΛΤΙΚ ΓΚΝΤΙΑ -vs
ΜΠΙΤΟΒΙΑ ΝΤΡΟΥΤΕΞ -
ΚΑΝΤΙΖ -vs
ΛΟΥΜΠΕΚ -
BS POLONIA BYTOM -vs
SARMACJA BEDZIN -
KKS 1925 KALISZ -vs
PIAST ZMIGROD -
LEGIONARY DNIPRO -vs
FC PETRIKOVKA -
SK ΜΠΕΝΕΣΟΦ -vs
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΖΙΣΚΟΦ -
ŠPANSKO -vs
BISTRA -
GRANICAR ZUPANJA -vs
DAKOVO-CROATIA -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ -
ΛΙΣΕΝ -vs
ΒΡΧΟΒΙΝΑ -
ΦΡΙΝΤΕΚ ΜΙΣΤΕΚ -vs
NOVY JICIN -
MONS CLAUDIUS -vs
ROGASKA -
ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛAΜΠΕΜ -vs
ΣΛAΒΙΑ ΠΡAΓΑ -
SZOMBIERKI BYTOM -vs
PODLESIANKA KATOWICE -
ΜΠΛΕΚΙΤΝΙ ΣΤΑΡΓΚAΡΝΤ Σ. -vs
SWIT SKOLWIN -
ΦΟΥΖΕΣΚΙΟΥΑΡΜAΤΙ -vs
HODMEZOVASARHELY -
SKRA ΤΣΕΣΤΟΤΣΟΒΑ -vs
SOKOL ALEKSANDROW L. -
LUPO-MARTINI -vs
ΧAΝΣΑ ΛΟΥΝΕΜΠΟΥΡΓΚ -
VFB MARBURG -vs
TSV BICKEN -
SLOVAN HAC -vs
ΜΠΡΟΥΚ ΛΕΙΘΑ -
FLAVIA SOLVA -vs
LAFARGE EHRENHAUSEN -
ΧΑΙΜΣΤΕΤΕΝ -vs
HALLBERGMOOS-GOLDACH -
ΓΚAΙΣ -vs
ΤΡΟΛΧAΤΑΝ -
FV ENGERS 07 -vs
KOBLENZ -
ΓΟΥAΛΝΤΟΡΦ -vs
ΑΡΜΙΝΙΑ ΛΟΥΝΤΒΙΣΧΑΦΕΝ -
ANKERBROT MONTELAA -vs
SK BREITENFURT -
SF BAUMBERG -vs
FORTUNA KOLN -
ΜΠΡΙΝΚΟΥΜΕΡ -vs
VFB ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -
ΧΕΣΣΕΝ ΝΤΡΕΙΧ -vs
MUNSTER 08 -
SV ESSLING -vs
SIEMENS GROSSFELD -
VFL SENDEN -vs
GRUN WEISS NOTTULN -
ΓΚΟΥΑΡΕΚ ΤΑΡΝΟΒΣΚΙ ΓΚΟΡΙ -vs
AKS MIKOLOW -
SLAVIA RUDA SLASKA -vs
JASTRZAB BIELSZOWICE -
Ο Ζάιον Ουίλιαμσον και ο Γκάρι Χάρις πρωταγωνιστούν με τα καρφώματα τους στο ΤΟP 5.
Εντυπωσιακό είναι για άλλη μια φορά το TOP 5 του ΝΒΑ.
Ο Ζάιον κάρφωσε εντυπωσιακά κόντρα στους Μπακς, ενώ ο Χάρις έκανε πόστερ τον Ουάιτσαϊντ και κατέκτησε την κορυφή.
Aπολαύστε!