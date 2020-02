Ίρβινγκ: Μία εβδομάδα εκτός και... βλέπουμε (pic)

Όπως ανέφερε ο Σαμς Τσαράνια, ο Ίρβινγκ υποβλήθηκε σε εξετάσεις στο γόνατο του δεξιού του ποδιού μετά από μία διεκδίκηση της μπάλας με τον Μπράντλεϊ Μπιλ στο παιχνίδι κόντρα στην Ουάσινγκτον.

Συγκεκριμένα φαίνεται να έχουν πειραχτεί οι σύνδεσμοί του και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι στιγμής έχει χάσει 28 ματς μέσα στην τρέχουσα σεζόν.

Nets' Kyrie Irving has medial ligament sprain in right knee and will be re-evaluated in one week.

