Μετά το δυστύχημα του Κόμπι Μπράιαντ με το ελικόπτερο, ο φόργουορντ των Κλίπερς, που χρησιμοποιούσε το ίδιο ελικόπτερο επίσης, έκανε δεύτερες σκέψεις για το αν θα ξαναπετάξει ποτέ.

Μετά το παιχνίδι με τους Τίμπεργουλβς, ο Λέοναρντ έπρεπε να πάει αμέσως στο Σαν Ντιέγκο, που το κολέγιό του θα απέσυρε τον αριθμό του.

Ερωτηθείς στη Συνέντευξη Τύπου για το εάν θα πάρει το αεροπλάνο της ομάδας, για να είναι εγκαίρως στην τελετή, εκείνος απάντησε «Όχι».

Τότε μια άλλη δημοσιογράφος τον ρώτησε τι θα κάνει, κι εκείνος αποκρίθηκε, δείχνοντας πόσο ωραίος τύπος είναι, πως «θα περπατήσω»!

Reporter - “Kawhi are you taking the team plane?

Kawhi Leonard - “No.”

Reporter- How are you getting there?”

Kawhi - “I’m gonna walk.”#Clippers pic.twitter.com/utdnvDSfP3

— Tomer Azarly (@TomerAzarly) February 1, 2020