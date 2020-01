Κόμπι Μπράιαντ: Βεβήλωσαν graffiti γράφοντας «Βιαστής»!

Ο παγκόσμιος αθλητισμός θρηνεί τον αδόκητο χαμό του Κόμπι Μπράιαντ ενώ το αίτημα να αλλάξει το λογότυπο του ΝΒΑ ώστε να τιμηθεί η μνήμη του Black Mamba έπεσε στο τραπέζι σχεδόν αμέσως μετά από την πτώση του μοιραίου ελικοπτέρου στην Καλιφόρνια, συγκεντρώνοντας ήδη περισσότερες από τρία εκατομμύρια υπογραφές.

Οι απανταχού φαν του αποτίουν φόρο τιμής στον Κόμπι όμως άγνωστοι βεβήλωσαν το graffiti που απεικονίζει τον άλλοτε σούπερ σταρ των Λέικερς και τη 13χρονη κόρη του στο Όστιν του Τέξας, γράφοντας τη λέξη «Βιαστής», αναφερόμενοι στην υπόθεση βιασμού για την οποία κατηγορήθηκε στο παρελθόν.

KOBE MURAL DEFACED: Hours after being unveiled, the tribute mural to Kobe and Gianna Bryant on The Drag was defaced with the word "rapist." It has since been restored.

Photo courtesy: @0Rashad pic.twitter.com/ePl5aINmKj

— CBS Austin (@cbsaustin) January 31, 2020