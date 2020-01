All Star Game: Με Ντόντσιτς και Ζάιον το Rising Stars! (pic)

Συγκεκριμένα την ομάδα της Αμερικής θα αποτελέσουν οι Μάιλς Μπρίτζες (Σάρλοτ), Ουέντελ Κάρτερ (Σικάγο), Ντεβόντε Γκρέιαμ (Σάρλοτ), Τάιλερ Χίροου (Μαϊάμι), Τζάρεν Τζάκσον (Μέμφις), Τζα Μοράντ (Μέμφις), Κέντρικ Ναν (Μαϊάμι), Έρικ Πάσκαλ (Γκόλντεν Στέιτ), Πι Τζέι Ουάσινγκτον (Σάρλοτ), Ζάιον Ουίλιαμσον (Νέα Ορλεάνη) και Τρέι Γιανγκ (Ατλάντα).

Αντίστοιχα στην ομάδα των ξένων θα παίξουν οι Νίκελ Αλεξάντερ-Ουόκερ (Νέα Ορλεάνη), ΝτιΆντρε Έιτον (Φοίνιξ), Αρ Τζέι Μπάρετ (Νέα Υόρκη), Μπράντον Κλαρκ (Μέμφις), Λούκα Ντόντσιτς (Ντάλας), Σάι Τζίλτζιους-Αλεξάντερ (Οκλαχόμα), Ρούι Χατσιμούρα (Ουάσινγκτον), Σβι Μίχαλιουκ (Ντιτρόιτ), Τζος Οκότζι (Μινεσότα) και Μόριτζ Βάγκνερ (Ουάσινγκτον).

Luka Doncic, Zion Williamson and Trae Young headline NBA Rising Stars Game at All-Star Weekend in Chicago. Rosters here: pic.twitter.com/9kUBC3lFqG

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 31, 2020