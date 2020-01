Κόμπι: Το 8-24 και στο Καβαλίερς-Πέλικανς (vid)

Όλος ο κόσμος του NBA (για να μην πούμε συνολικά του αθλητισμού και όχι μόνο), είναι συγκλονισμένος από τον άδικο χαμό του Κόμπι Μπράιαν σε δυστύχημα με το ελικόπτερό του. Στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου τιμούν τη μνήμη του τεράστιου σούπερ σταρ, ξεκινώντας τα παιχνίδια με παραβάσεις στα 8 και 24 δευτερόλεπτα που είναι και οι αριθμοί που φόρεσε στην εντυπωσιακή του καριέρα στους Λέικερς. Αυτό έγινε και στο Κλίβελαντ και στο ματς των Καβαλίερς με τους Πέλικανς, με τον κόσμο να φωνάζει ρυθμικά το όνομα του Μπράιαντ. Πριν από αυτό η συγκίνηση είχε φτάσει στο κατακόρυφο με τον αγωνιστικό χώρο να παίρνει τις μορφές του Κόμπι και της αδικοχαμένες κόρης του με τον κόσμο να κρατάει σιγή για 24.8 δευτερόλεπτα.

The Cleveland Cavaliers pay tribute to Kobe Bryant and his daughter, Gianna, by holding a 24.8 second moment of silence. pic.twitter.com/JwW2FK44Ao

— NBA (@NBA) January 29, 2020