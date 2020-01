Μπάντι Χιλντ: Η 42άρα και οι συμπτώσεις με τον Κόμπι (vid)

Ο ταλαντούχος παίκτης του Σακραμέντο τελείωσε το ματς με 42 πόντους έχοντας στο σύνολο 5/10 δίποντα, 9/14 τρίποντα, 5/5 βολές, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 38 λεπτά συμμετοχής.

Ποιες οι συμπτώσεις με τον μεγάλο Κόμπι; Εκτός του ότι φοράει και εκείνος το νούμερο «24» επιχείρησε 24 σουτ εντός παιδιάς, ενώ η πρόσθεση των ριμπάουντ-ασίστ ήταν «8» όπως και ο πρώτος αριθμός του Μπράιαντ.

Και να 'ταν μόνο αυτό; Μετά τον Κόμπι έγινε ο πρώτος παίκτης του ΝΒΑ την τελευταία 20ετία με 20+ πόντους στην τελευταία περίοδο, χωρίς να χάσει κανένα σουτ!

Career-High 42 PTS

24 FGA

No. 24

8 combined REBS + ASTS

W@buddyhield did it for Kobe. pic.twitter.com/9Sv3IrRKDi

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) January 28, 2020