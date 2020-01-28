Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta

Tα αποτελέσματα
Πίστονς - Καβαλίερς 100-115
Χιτ - Μάτζικ 113-92
Μπουλς - Σπερς 110-109
Τίμπεργουλβς - Κινγκς 113-92
Θάντερ - Μάβερικς 97-107
Τζαζ - Ρόκετς 117-126
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 1vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΜΙΑ 1vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ 0vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 2vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 2vs
ΟΦΗ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2vs
ΑΡΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝAΠΟΛΙ 2vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 100vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 113vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 92
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 129vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 133
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 97vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 110vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 117vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 126
ΤΟΦΑΣ -vs
JOVENTUT BADALONA -
UMANA REYER VENEZIA -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
BESIKTAS -vs
NEPTUNAS -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
ΜΠAΜΠΕΡΓΚ -
ΦAΛΚΟ ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
ΑΝΒΙΛ ΒΛΟΤΣΛΑΒΕΚ -vs
BANDIRMA B.I.K. -
MORNAR BAR -vs
NYMBURK -
ΒΟΝΝΗ -vs
DIJON -
FILOU OOSTENDE -vs
BAXI MANRESA -
SASSARI -vs
ΧAΠΟΕΛ ΧΟΛΟΝ -
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
VEF RIGA -
ΟΡΤΕΖ -vs
ΑΝΤΒΕΡΠ ΤΖAΙΑΝΤΣ -
TENERIFE -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
LOK. NOVOSIBIRSK -vs
ΝΤΡAΙΣΜΑ ΝΤΙΝΑΜΟ ΑΠΕ -
GFCA AJACCIO -vs
OK MLADOST BRCKO -
ZAKSA KEDZIERZYN-K. -vs
ΚΝΑΚ ΡΟΖΕΛAΡΕ -
ΜΠΕΡΛΙΝ -vs
FAKEL NOVYI URENGOY -
ΛΟΥΜΠΕ ΤΣΙΒΙΤΑΝΟΒΑ -vs
VK CESKE BUDEJOVICE -
LIVE
ΣΑΝΤΓΚΡΕΝ ΤΕΝΙΣ 1vs
ΦΕΝΤΕΡΕΡ ΡΟΤΖΕΡ 1
LIVE
MOORE/EBDEN 0vs
DABROWSKI/KONTINEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΝΙΝ ΣΟΦΙΑ 2vs
ONS JABEUR 0
ΤΕΛΙΚΟ
KONTINEN/STRUFF 0vs
RAM/SALISBURY 2
ΤΕΛΙΚΟ
HSIEH/STRYCOVA 2vs
BRADY/DOLEHIDE 0
ΤΕΛΙΚΟ
KREJCIKOVA/SINIAKOVA 2vs
DABROWSKI/OSTAPENKO 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΡΤΙ ΑΣΛΕΙ 2vs
ΚΒΙΤΟΒΑ ΠΕΤΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
GAUFF/MCNALLY 0vs
BABOS/MLADENOVIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHAN/CHAN 2vs
MERTENS/SABALENKA 0
ΤΕΛΙΚΟ
AREVALO/O'MARA 0vs
DODIG/POLASEK 2
MATTEK-SANDS/MURRAY -vs
OSTAPENKO/PAES -
KREJCIKOVA/MEKTIC -vs
ANISIMOVA/KYRGIOS -
CHAN/DODIG -vs
KLEPAC/ROGER-VASSELI -
ΡAΟΝΙΤΣ ΜΙΛΟΣ -vs
ΤΖΟΚΟΒΙΤΣ ΝΟΒΑΚ -
PURCELL/SAVILLE -vs
S. GONZALEZ/SKUPSKI -
ΣΕΝΤAΙ -vs
ΜΙΤΟ -
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Tα αποτελέσματα
Πίστονς - Καβαλίερς 100-115
Χιτ - Μάτζικ 113-92
Μπουλς - Σπερς 110-109
Τίμπεργουλβς - Κινγκς 113-92
Θάντερ - Μάβερικς 97-107
Τζαζ - Ρόκετς 117-126