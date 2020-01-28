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Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta

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Tα αποτελέσματα

Πίστονς - Καβαλίερς 100-115
Χιτ - Μάτζικ 113-92
Μπουλς - Σπερς 110-109
Τίμπεργουλβς - Κινγκς 113-92
Θάντερ - Μάβερικς 97-107
Τζαζ - Ρόκετς 117-126

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Θάντερ - Μάβερικς 97-107: Ο Ντόντσιτς... καθάρισε την Οκλαχόμα! (vid)

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Μπουλς - Σπερς 110-109: Ωραίος ΛαΒίν, μοιραίος ΝτεΡόζαν (vid)

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ΛεΜπρόν για Κόμπι: «Σε αγαπώ αδερφέ μου, ράγισε η καρδιά μου» (pic)

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Χιτ - Μάτζικ 113-92: Ασταμάτητο Μαϊάμι με «τριπλό» Αντεμπάγιο! (vid)

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Πίστονς - Καβαλίερς 100-115: Οι ιππότες άλωσαν το Ντιτρόιτ (vid)

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Κόμπι: Ο Ουίγκινς έβαλε τη μπάλα στο σημείο που ο Μπράιαντ ξεπέρασε τον Τζόρνταν! (vid)

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