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    ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 8

    vs

    ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 12

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    ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ -

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Το ΝΒΑ, live στο gazzetta

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Η αγωνιστική δράση στο ΝΒΑ συνεχίζεται με έξι αναμετρήσεις και το gazzetta.gr μεταφέρει τη διακύμανση των αγώνων.  

Αναλυτικά

02:00 Πίστονς - Καβαλίερς
02:30 Χιτ - Μάτζικ
03:00 Μπουλς - Σπερς
03:00 Τίμπεργουλβς - Κινγκς
03:00 Θάντερ - Μάβερικς
04:00 Τζαζ - Ρόκετς

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