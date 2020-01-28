Το ΝΒΑ, live στο gazzetta

Αναλυτικά
02:00 Πίστονς - Καβαλίερς
02:30 Χιτ - Μάτζικ
03:00 Μπουλς - Σπερς
03:00 Τίμπεργουλβς - Κινγκς
03:00 Θάντερ - Μάβερικς
04:00 Τζαζ - Ρόκετς
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 1vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΜΙΑ 1vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ 0vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 2vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 2vs
ΟΦΗ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2vs
ΑΡΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝAΠΟΛΙ 2vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1
LIVE
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 8vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 12
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ -vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ -
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ -vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ -
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ -vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ -vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -
ΤΟΦΑΣ -vs
JOVENTUT BADALONA -
UMANA REYER VENEZIA -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
ΜΠAΜΠΕΡΓΚ -
ΦAΛΚΟ ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
BESIKTAS -vs
NEPTUNAS -
ΑΝΒΙΛ ΒΛΟΤΣΛΑΒΕΚ -vs
BANDIRMA B.I.K. -
ΒΟΝΝΗ -vs
DIJON -
FILOU OOSTENDE -vs
BAXI MANRESA -
MORNAR BAR -vs
NYMBURK -
ΟΡΤΕΖ -vs
ΑΝΤΒΕΡΠ ΤΖAΙΑΝΤΣ -
SASSARI -vs
ΧAΠΟΕΛ ΧΟΛΟΝ -
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
VEF RIGA -
TENERIFE -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
LOK. NOVOSIBIRSK -vs
ΝΤΡAΙΣΜΑ ΝΤΙΝΑΜΟ ΑΠΕ -
GFCA AJACCIO -vs
OK MLADOST BRCKO -
ZAKSA KEDZIERZYN-K. -vs
ΚΝΑΚ ΡΟΖΕΛAΡΕ -
ΜΠΕΡΛΙΝ -vs
FAKEL NOVYI URENGOY -
ΛΟΥΜΠΕ ΤΣΙΒΙΤΑΝΟΒΑ -vs
VK CESKE BUDEJOVICE -
LIVE
ΚΕΝΙΝ ΣΟΦΙΑ 0vs
ONS JABEUR 0
KONTINEN/STRUFF -vs
RAM/SALISBURY -
ΜΠAΡΤΙ ΑΣΛΕΙ -vs
ΚΒΙΤΟΒΑ ΠΕΤΡΑ -
HSIEH/STRYCOVA -vs
BRADY/DOLEHIDE -
KREJCIKOVA/SINIAKOVA -vs
DABROWSKI/OSTAPENKO -
GAUFF/MCNALLY -vs
BABOS/MLADENOVIC -
AREVALO/O'MARA -vs
DODIG/POLASEK -
ΣΑΝΤΓΚΡΕΝ ΤΕΝΙΣ -vs
ΦΕΝΤΕΡΕΡ ΡΟΤΖΕΡ -
CHAN/CHAN -vs
MERTENS/SABALENKA -
MOORE/EBDEN -vs
DABROWSKI/KONTINEN -
MATTEK-SANDS/MURRAY -vs
OSTAPENKO/PAES -
KREJCIKOVA/MEKTIC -vs
ANISIMOVA/KYRGIOS -
CHAN/DODIG -vs
KLEPAC/ROGER-VASSELI -
ΡAΟΝΙΤΣ ΜΙΛΟΣ -vs
ΤΖΟΚΟΒΙΤΣ ΝΟΒΑΚ -
PURCELL/SAVILLE -vs
S. GONZALEZ/SKUPSKI -
ΣΕΝΤAΙ -vs
ΜΙΤΟ -
Η αγωνιστική δράση στο ΝΒΑ συνεχίζεται με έξι αναμετρήσεις και το gazzetta.gr μεταφέρει τη διακύμανση των αγώνων.
Αναλυτικά
02:00 Πίστονς - Καβαλίερς
02:30 Χιτ - Μάτζικ
03:00 Μπουλς - Σπερς
03:00 Τίμπεργουλβς - Κινγκς
03:00 Θάντερ - Μάβερικς
04:00 Τζαζ - Ρόκετς