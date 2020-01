ΣΟΚ! Νεκρός ο Κόμπι Μπράιαντ (pics & vids)

Σοκαριστικά μαντάτα στον Παγκόσμιο αθλητισμό, στον κόσμο του μπάσκετ! Ο θρυλικός παίκτης του ΝΒΑ, ο μύθος Κόμπε Μπράιαντ, έφυγε από τη ζωή, καθώς σκοτώθηκε όταν έπεσε λόγω βλάβης το προσωπικό του ελικόπτερο σύμφωνα με το «TMZ».

Ο Κόμπι Μπράιαντ ταξίδευε με άλλους τρεις όταν ξέσπασε φωτιά. Οι τρεις επιβάτες και τα δύο άτομα που ήταν πλήρωμα σκοτώθηκαν.

Το κείμενο ανανεώνεται...

Former NBA super star and 5-time NBA champion Kobe Bryant is reportedly among the five people confirmed dead, after the helicopter they were traveling crashed in #Calabasas , Los Angeles. pic.twitter.com/2DYAx2p3yx

