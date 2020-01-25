Το ΝΒΑ, live στο gazzetta

Αναλυτικά
00:00 Τζαζ - Μάβερικς
02:00 Πίστονς - Νετς
03:00 Καβαλίερς - Μπουλς
03:00 Τίμπεργουλβς - Θάντερ
03:30 Σίξερς - Λέικερς
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 100vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 73vs
ΜΙΛAΝΟ 64
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 104vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 75vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 3vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 5vs
1. FC KOLN 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΕΣΙΑ 0vs
ΜΙΛΑΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΣ 1vs
ΡΕΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΣΑΣΟΥΝΑ 2vs
ΛΕΒAΝΤΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΟΦΗ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΑΡΗΣ -
ΑΕΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -
ΘΕΛΤΑ -vs
ΕΙΜΠAΡ -
ΧΕΤAΦΕ -vs
ΜΠΕΤΙΣ -
ΣΟΣΙΕΔAΔ -vs
MALLORCA -
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
INTER -vs
ΚAΛΙΑΡΙ -
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ -vs
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ -
ΒΕΡΟΝΑ -vs
LECCE -
ΠAΡΜΑ -vs
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ -
ΡΟΜΑ -vs
ΛAΤΣΙΟ -
ΝAΠΟΛΙ -vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -vs
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -vs
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -
ΙΩΝΙΚΟΣ -vs
ΑΡΗΣ -
LIVE
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 19vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 25
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ -vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ -
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ -
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ -vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ -
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ -
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ -vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ -
ΛΥΩΝ -vs
ΤΟΥΛΟΥΖ -
ΝΑΝΤ -vs
GIRONDINS BORDEAUX -
OSC LILLE -vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -vs
ΙAΛΥΣΟΣ -
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ -
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -
ΤΡΙΚΑΛΑ -vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -
ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ -vs
ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ -
ΓΚΕΖΤΕΠΕ -vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -
ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ -vs
ΜΠΙΛΜΠAΟ -
BAXI MANRESA -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ -vs
UNICAJA -
MONBUS OBRADOIRO -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
VANOLI BAS. CREMONA -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
ALMA TRIESTE -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ORIORA PISTOIA -vs
DE LONGHI TREVISO -
FORTITUDO BOLOGNA -vs
ΒΑΡΕΖΕ -
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -vs
AFYON BELEDIYE -
GAZIANTEP -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
BESIKTAS -
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ -vs
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΦΟΥΛΑΜ -
ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΚΗΦΙΣΙA -vs
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -
ΛΟΥΜΠΕ ΤΣΙΒΙΤΑΝΟΒΑ -vs
ΤΡΕΝΤΙΝΟ -
PAVIC/SOARES -vs
DUCKWORTH/POLMANS -
HSIEH/STRYCOVA -vs
JURAK/STOJANOVIC -
KREJCIKOVA/MEKTIC -vs
PESCHKE/KOOLHOF -
ΣAΚΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ -vs
ΚΒΙΤΟΒΑ ΠΕΤΡΑ -
BUBLIK/KUKUSHKIN -vs
JOHNSON/QUERREY -
PURCELL/SAVILLE -vs
MOLTENI/NYS -
ΡAΟΝΙΤΣ ΜΙΛΟΣ -vs
ΤΣΙΛΙΤΣ ΜAΡΙΝ -
CARTER/STEFANI -vs
DABROWSKI/OSTAPENKO -
PEERS/VENUS -vs
AREVALO/O'MARA -
ΣΒAΡΤΖΜΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -vs
ΤΖΟΚΟΒΙΤΣ ΝΟΒΑΚ -
CORI GAUFF -vs
ΚΕΝΙΝ ΣΟΦΙΑ -
STRYCOVA/MELO -vs
MATTEK-SANDS/MURRAY -
ONS JABEUR -vs
WANG QIANG -
KUZMOVA/SASNOVICH -vs
DIYAS/RYBAKINA -
MOORE/EBDEN -vs
JURAK/MARTIN -
SANDERS/POLMANS -vs
OSTAPENKO/PAES -
ΣΑΝΤΓΚΡΕΝ ΤΕΝΙΣ -vs
ΦΟΝΙΝΙ ΦAΜΠΙΟ -
MELICHAR/SOARES -vs
KICHENOK/BOPANNA -
BRYAN/BRYAN -vs
CABAL/MUNAR -
KUZMOVA/POLASEK -vs
STOSUR/ROJER -
ΜΠAΡΤΙ ΑΣΛΕΙ -vs
ΡΙΣΚΕ ΑΛΙΣΟΝ -
ΦΟΥΚΣΟΒΙΤΣ ΜAΡΤΟΝ -vs
ΦΕΝΤΕΡΕΡ ΡΟΤΖΕΡ -
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ -vs
ΠΕΝΙΑΡΟΛ -
ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ -vs
ΚΑΙΡAΤ ΑΛΜAΤΙ -
Η αγωνιστική δράση στο ΝΒΑ συνεχίζεται με πέντε αναμετρήσεις και το gazzetta.gr σας μεταφέρει τη διακύμανση των αγώνων.
Αναλυτικά
00:00 Τζαζ - Μάβερικς
02:00 Πίστονς - Νετς
03:00 Καβαλίερς - Μπουλς
03:00 Τίμπεργουλβς - Θάντερ
03:30 Σίξερς - Λέικερς