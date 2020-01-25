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    ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 19

    vs

    ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 25

    LIVE MATCH

  • ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ -

    vs

    ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -

    vs

    ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ -

    vs

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    vs

    ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ -

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  • ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -

    vs

    ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ -

    vs

    ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑ
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Το ΝΒΑ, live στο gazzetta

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Η αγωνιστική δράση στο ΝΒΑ συνεχίζεται με πέντε αναμετρήσεις και το gazzetta.gr σας μεταφέρει τη διακύμανση των αγώνων.  

Αναλυτικά

00:00 Τζαζ - Μάβερικς
02:00 Πίστονς - Νετς
03:00 Καβαλίερς - Μπουλς
03:00 Τίμπεργουλβς - Θάντερ
03:30 Σίξερς - Λέικερς

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