Ο MVP του ΝΒΑ έδειξε ότι όχι μόνο μπορεί να καρφώνει και να μοιράζει τάπες, αλλά και να παίζει ποδόσφαιρο!

Όπως θα δείτε και στο βίντεο που ακολουθεί κάνει «γκελάκια» και η μπάλα δεν λέει να πέσει κάτω και μάλιστα ο Θανάσης τον αποθεώνει και με... κλασσικό ελληνικό τρόπο!

Τρέμε... Νεϊμάρ!

The @Bucks take the pitch!

#NBAParis

: Friday, 1/24

: Bucks / Hornets

: 3pm/et, @NBATV pic.twitter.com/RPArSATvvl

— NBA (@NBA) January 22, 2020