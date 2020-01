Ο σούπερ σταρ της ομάδας αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και όπως ανάφερε ο Κρις Χέινς από το Yahoo Sports δεν πρόκειται να δώσει το «παρών» στο ματς.

Φέτος έχει αγωνιστεί σε μόλις 15 παιχνίδια έχοντας κατά μέσο όρο 26,5 πόντους, 6,9 ασίστ και 5,3 ριμπάουντ ανά 32,7 λεπτά συμμετοχής.

Brooklyn Nets guard Kyrie Irving will not play in today’s game against the Philadelphia 76ers.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) January 20, 2020