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Μπουλς - Καβαλίερς 118-116

Μπουλς - Καβαλίερς 118-116

Μπουλς - Καβαλίερς 118-116
Διαβάστε ξανά τη Live Περιγραφή του αγώνα

Οι Μπουλς νίκησαν τους Καβαλίερς έχοντας τον ΛαΒίν σε ακόμα ένα τρελό βράδυ όπου σημείωσε 42 πόντους.

Ο Λαβίν είχε 42 πόντους, ο Μάρκανεν 17 κι οι Κορνέτ - Ουάιτ συμπλήρωσαν από 11 ο καθένας. 

Ετσι, οι Μπουλς νίκησαν με 118-116 και έφτασαν στο 16-28, ενώ οι Καβαλίερς έπεσαν στο 12-31.

Τα δωδεκάλεπτα: 31-33,25-40,31-29,31-14

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