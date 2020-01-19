Ο Λαβίν είχε 42 πόντους, ο Μάρκανεν 17 κι οι Κορνέτ - Ουάιτ συμπλήρωσαν από 11 ο καθένας.
Ετσι, οι Μπουλς νίκησαν με 118-116 και έφτασαν στο 16-28, ενώ οι Καβαλίερς έπεσαν στο 12-31.
Τα δωδεκάλεπτα: 31-33,25-40,31-29,31-14
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 89vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 96vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 94vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 90
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 81vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 86
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 101vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 85vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 2vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΛΚΕ 2vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΓΚΑΝΕΣ 0vs
ΧΕΤAΦΕ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1vs
ΑΕΚ 1
ΞAΝΘΗ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΑΕΚ -vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΑΡΗΣ -
ΜΠΕΡΝΛΙ -vs
ΛΕΣΤΕΡ -
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
MALLORCA -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΜΠΕΤΙΣ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -vs
ESPANYOL -
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΘΕΛΤΑ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
ΜΙΛΑΝ -vs
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ -
ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΒΕΡΟΝΑ -
LECCE -vs
INTER -
ΜΠΡΕΣΙΑ -vs
ΚAΛΙΑΡΙ -
ΤΖΕΝΟΑ -vs
ΡΟΜΑ -
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -vs
ΠAΡΜΑ -
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ -
PADERBORN 07 -vs
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 97vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 117
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 119vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 103vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 136
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 87vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 90
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 112vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 122
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 118vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 116
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 115vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 124
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 109vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 95
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 123vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 119vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 106
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ -vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -vs
ΚΕΡΚΥΡΑ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -
ΚΑΛΑΜAΤΑ -vs
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -vs
ΤΡΙΚΑΛΑ -
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -vs
ΒΕΡΟΙΑ -
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -vs
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -
ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ -vs
ΓΚΕΖΤΕΠΕ -
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -vs
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ -
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -vs
ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ -
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -vs
ΣΙΒΑΣΠΟΡ -
ΑΝΔΟΡΑ -vs
MONBUS OBRADOIRO -
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
BAXI MANRESA -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΜΟΥΡΘΙΑ -
ΒΑΡΕΖΕ -vs
ALMA TRIESTE -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ -
VL PESARO -vs
SASSARI -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΗΡΑΚΛΗΣ -vs
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -
ΤΕΛΙΚΟ
ROCHEDALE ROVERS 0vs
BRISBANE CITY 3
Οι Μπουλς νίκησαν τους Καβαλίερς έχοντας τον ΛαΒίν σε ακόμα ένα τρελό βράδυ όπου σημείωσε 42 πόντους.
Ο Λαβίν είχε 42 πόντους, ο Μάρκανεν 17 κι οι Κορνέτ - Ουάιτ συμπλήρωσαν από 11 ο καθένας.
Ετσι, οι Μπουλς νίκησαν με 118-116 και έφτασαν στο 16-28, ενώ οι Καβαλίερς έπεσαν στο 12-31.
Τα δωδεκάλεπτα: 31-33,25-40,31-29,31-14