Οι Μπλέιζερς κατάφεραν και έκαμψαν την αντίσταση των Ρόκετς, με τον Ράσελ Ουέστμπρουκ να δίνει το δικό του ρεσιτάλ στο παρκέ. Σε ένα κακό σουτ που επιχείρησε η μπάλα δεν βρήκε καν το καλάθι και ο πάγκος του Πόρτλαντ έδωσε την δική του... παράσταση. Οι παίκτες σηκώθηκαν και έψαχναν να καλυφθούν, με το αποτέλεσμα να προκαλεί γέλιο.

Westbrook threw up a brick and the Blazers bench took cover pic.twitter.com/bRoKad7o8X

— ESPN (@espn) January 16, 2020