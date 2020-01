ΛεΜπρόν vs Καβς: Λατρεύει να... σκοτώνει την παλιά του αγάπη! (pic)

Τους λατρεύει τους Καβς ο ΛεΜπρόν Τζείμς, αφού εκεί πέρασε το μεγαλύτερο διάστημα της καριέρας τους, ενώ επέστρεψε για να πάρει το πρωτάθλημα του 2016.

Όμως λατρεύει και τους σκοτώνει. Ο Βασιλιάς έχει ρεκόρ 14-1 στην καριέρα του κόντρα στο Κλίβελαντ.

Mε το σερί 9 ματς με 25άρες κόντρα στο Κλίβελαντ ισοφάρισε το καλύτερο στην ιστορία της λίγκας για παίκτη κόντρα στην πρώην ομάδα του.

LeBron James is now 14-1 in his career against the Cavaliers.

His streak of 9 straight 25-point games against the Cavs is tied for the longest streak in NBA history by anyone against a former team (via @EliasSports) pic.twitter.com/QO8S35E3Wb

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 14, 2020