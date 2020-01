Δεν πιάνεται ο Σίμονς κόντρα στους Πέισερς.

Ο Αυστραλός έκλεψε την πάσα του Μπρόγκντον, έφυγε στον αιφνιδιασμό και κάρφωσε με εντυπωσιακό τρόπο.

Δείτε τη φάση.

GET OUT THE WAY

@BenSimmons25 | https://t.co/AxzfVFCUek pic.twitter.com/QZn4kAwLKk

— Philadelphia 76ers (@sixers) January 14, 2020