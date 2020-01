Ο Νοβίτσκι είδε τους αγαπημένους του Μάβερικς! (pic & vid)

Ο Γερμανός πρώην φόργουορντ αποσύρθηκε από τα παρκέ με το τέλος της περσινής σεζόν, αλλά δεν μπορεί να μείνει και πολύ μακριά από τα παρκέ. Ακόμα κι αν χρειαστεί να είναι απλά θεατής.

Ο «θρύλος» του Ντάλας πήγε να δει την αγαπημένη του ομάδα, που έπαιζε με τους Σίξερς, και της έφερε και γούρι, αφού νίκησε!

Όπως επεσήμαναν και οι Μάβερικς στο twitter, τις τρεις φορές που ο Νοβίτσκι πήγε να τους δει, έκαναν και ισάριθμες νίκες!

The is in the building. We repeat, the is in the building. #MFFL @swish41 pic.twitter.com/k2DRTCzh7I

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) January 12, 2020