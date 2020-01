Διαλύθηκε το Zoom Freak 1 του Μάθιους! (vid)

Πιθανότατα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να πρέπει να δώσει καινούργια παπούτσια στον Μάθιους, αφού κάτι δεν πήγε καλά με το Zoom Freak 1, που φορούσε.

Ο παίκτης των Μπακς έπαθε κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχε πάθει ο Ζάιον Ουίλιαμσον την περσινή σεζόν και το παπούτσι του διαλύθηκε την ώρα που έπαιζε.

Ο Μάθιους βγήκε με αλλαγή και φυσικά άλλαξε τα παπούτσια του.

I think @Giannis_An34 probably owes Wes a new pair of Freaks after this pic.twitter.com/ZJyXDeTSvZ

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 9, 2020