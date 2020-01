Είναι... τρελός, είναι... σατανάς, είναι παικτάρα.

Ο Λούκα Ντόντσιτς θέλησε να... πειράξει το μυαλό του Χάρισον, όταν του έδειξε με νόημα πόσους πόντους είχε βάλει στα 3 πρώτα 12 λεπτα, δηλαδή τους 34.

Δείτε το video με τον Λούκα σε τρελά κέφια!

Luka made sure to let Shaq Harrison know he has 34 points in 3 quarters. pic.twitter.com/jUlkRS6zWC

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 7, 2020