Ο εκνευρισμένος Λοβ όταν τον απείλησε ο GM με πρόστιμο: «Έχω πολλά λεφτά» (vid)

Κρίση υπάρχει στην «σχέση» του Κέβιν Λοβ με τους Καβαλίερς και πληθαίνουν τα περιστατικά που δείχνουν ότι υπάρχει εκνευρισμός μεταξύ των δύο πλευρών. Μόλις χθες ο παίκτης έδειξε μέσα στο παρκέ την δυσαρέσκεια του με τον συμπαίκτη του, ενώ έσπευσε να το αλλάξει μετά, ενώ και πριν από μερικές ημέρες ξέσπασε στην προπόνηση φωνάζοντας μπροστά σε προπονητές, συμπαίκτες, αλλά και στο front office.

Πρόσφατα, ο Λοβ είχε τιμωρηθεί με πρόστιμο γιατί ξέσπασε στον πάγκο, ενώ και στον GM της ομάδας αποκαλύφθηκε ότι όταν τον είχε απειλήσει με πρόστιμο, είχε απαντήσει ότι... «Κάντο, έχω πολλά λεφτά».

Παράλληλα, σε όλα αυτά ήρθε να προστεθεί και η δημόσια τοποθέτηση του παίκτη ότι θέλει να γίνει ανταλλαγή.

Kevin Love was fined $1,000 by the Cavs for this outburst on the bench, per @ShamsCharania

Kevin Love reportedly told Cavs GM Koby Altman, “Go ahead. I have plenty of money.” after Altman threatened to fine him last season after a similar outburst.

January 5, 2020