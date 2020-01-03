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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑMiami Heat
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Ιπτάμενος Τζόουνς στην κορυφή του TOP 10! (vid)

Ιπτάμενος Τζόουνς στην κορυφή του TOP 10! (vid)

Ιπτάμενος Τζόουνς στην κορυφή του TOP 10! (vid)

O Ντέρικ Τζόουνς τζούνιορ απογειώθηκε κόντρα στο Τορόντο και προσγειώθηκε στην κορυφή του TOP 10.

Εντυπωσιακό για ακόμη μια φορά το TOP 10 του ΝΒΑ.

Πολλοί προσπάθησαν να πατήσουν στην κορυφή, αλλά αυτή ανήκει στον Ντέρικ Τζόουνς τζούνιορ και το απίθανο κάρφωμα του.

Δείτε τις 10 καλύτερες φάσεις.

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