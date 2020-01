Μάβερικς - Ντόντσιτς: Το υπέροχο «δώρο» αγάπης σε πιτσιρικά! (vid)

Πολύ δυνατή στιγμή πριν το ματς των Μάβερικς με τους Νετς.

Ένας πιτσιρικάς κρατούσε ένα πανό που έγραφε πως πλέον είναι... καθαρός από επιληπτικές κρίσεις και σε αυτό το βοηθά όταν βλέπει τον Λούκα Ντόντσιτς.

O assistant coach του Καρλάιλ στο Ντάλας, ο Ντάρελ Άμστρονγκ είδε τον πιτσιρικά και αμέσως τον πήρε στο παρκέ και τον γνώρισε στον Σλοβένο.

Μάλιστα έβγαλε φωτογραφία μαζί με τον σταρ των Μάβερικς.

Δείτε την όμορφη στιγμή

Mavs assistant coach Darrell Armstrong saw a boy holding a sign saying he'd been seizure-free for 9 months. Armstrong brought him on to the court to meet Luka

(via @DorothyJGentry)pic.twitter.com/hNzZbzXJnB

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 3, 2020