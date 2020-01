Ο Ντέιβιντ Στερν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών και ο Σακίλ Ο'Νίλ δεν τον ξέχασε, γράφοντας πως είναι ο κορυφαίος κομισάριος στην ιστορία του ΝΒΑ.

«Αναπαύσου εν ειρήνη, ο κορυφαίος κομισάριος της ιστορίας», έγραψε ο Shaq Attack.

Δείτε την ανάρτηση του που συνοδεύτηκε και με κοινές τους φωτογραφίες.

RIP Mr David Stern

The best commissioner to ever do it. pic.twitter.com/SgO0hMX3Ia

— SHAQ (@SHAQ) January 1, 2020