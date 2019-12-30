Ντέιβις, Χάουαρντ και... κάρφωμα! (vid)

Άντονι Ντέιβις πασάρει, Ντουάιτ Χάουαρντ καρφώνει. Μια συνεργασία που δεν γίνεται να μην έχει επιτυχία.
Big-to-big connection! #LakeShow
ESPN pic.twitter.com/3V9aDu7NVu
— NBA (@NBA) December 30, 2019
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 74vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ 1vs
ΤΣΕΛΣΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 1vs
ΓΟΥΛΒΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 83vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 2vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 1vs
ΕΒΕΡΤΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 1vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 2vs
ΤΟΤΕΝΑΜ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 97vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 98
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 117vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 127vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 120vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 108vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 95
SASSARI -vs
VANOLI BAS. CREMONA -
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -
Όταν ο ένας... ταΐζει τον άλλον μέσα στη ρακέτα δεν γίνεται να μην καταλήξει η μπάλα στο αντίπαλο καλάθι.
Άντονι Ντέιβις πασάρει, Ντουάιτ Χάουαρντ καρφώνει. Μια συνεργασία που δεν γίνεται να μην έχει επιτυχία.
Big-to-big connection! #LakeShow
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— NBA (@NBA) December 30, 2019