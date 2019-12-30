ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • NBA
  • LEGA A
  • BASKETBOL SUPER LIGI

  • ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ -

    vs

    ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑLos Angeles Lakers
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Ντέιβις, Χάουαρντ και... κάρφωμα! (vid)

Ντέιβις, Χάουαρντ και... κάρφωμα! (vid)

Ντέιβις, Χάουαρντ και... κάρφωμα! (vid)

Όταν ο ένας... ταΐζει τον άλλον μέσα στη ρακέτα δεν γίνεται να μην καταλήξει η μπάλα στο αντίπαλο καλάθι.

Άντονι Ντέιβις πασάρει, Ντουάιτ Χάουαρντ καρφώνει. Μια συνεργασία που δεν γίνεται να μην έχει επιτυχία.

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Μπάσκετ

Λέικερς: Στο 1-2 χωρίς ΛεΜπρον και Ντέιβις, έχουν τρεις συνεχόμενες ήττες! (pic)

Μπάσκετ

Ντέιβις: «Στόχος μας να μην χάσουμε ξανά συνεχόμενα παιχνίδια»

Μπάσκετ

ΛεΜπρον και Ντέιβις έσπευσαν να «υποκλιθούν» στον Γιάννη! (vid)

Μπάσκετ

Αντετοκούνμπο:«Δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ...» (vid)

Μπάσκετ

Χάουαρντ: Το... τέλειο παιχνίδι του στην απουσία του Ντέιβις! (vid)

Μπάσκετ

ΛεΜπρον: «AD και Κάζινς με ηρέμησαν μετά τα 7 λάθη του 1ου μισού» (vid)

Best of internet