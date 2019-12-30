Το ΝΒΑ, live στο gazzetta

Αναλυτικά
1:00 Ράπτορς - Θάντερ
3:00 Νάγκετς - Κινγκς
3:00 Γκρίζλις - Χόρνετς
3:00 Πέλικανς - Ρόκετς
4:30 Λέικερς - Μάβερικς
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 74vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ 1vs
ΤΣΕΛΣΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 1vs
ΓΟΥΛΒΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 83vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 2vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 1vs
ΕΒΕΡΤΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 1vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 2vs
ΤΟΤΕΝΑΜ 2
LIVE
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 13vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 10
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ -vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -
SASSARI -vs
VANOLI BAS. CREMONA -
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -
Η αγωνιστική δράση στο ΝΒΑ συνεχίζεται με πέντε αναμετρήσεις και το gazzetta.gr σας μεταφέρει τη διακύμανση των αγώνων.
Αναλυτικά
1:00 Ράπτορς - Θάντερ
3:00 Νάγκετς - Κινγκς
3:00 Γκρίζλις - Χόρνετς
3:00 Πέλικανς - Ρόκετς
4:30 Λέικερς - Μάβερικς