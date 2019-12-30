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Το ΝΒΑ, live στο gazzetta

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Η αγωνιστική δράση στο ΝΒΑ συνεχίζεται με πέντε αναμετρήσεις και το gazzetta.gr σας μεταφέρει τη διακύμανση των αγώνων.  

Αναλυτικά

1:00 Ράπτορς - Θάντερ
3:00 Νάγκετς - Κινγκς
3:00 Γκρίζλις - Χόρνετς
3:00 Πέλικανς - Ρόκετς
4:30 Λέικερς - Μάβερικς

 

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