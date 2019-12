Ο Κούζμα ξεπέρασε τον Χάρντεν σε... κακογουστιά! (pics & vid)

Πολλές φορές οι ΝΒΑers γίνονται αντικείμενο σχολιασμού για το ντύσιμό τους, είτε αυτό είναι καλό, είτε εκκεντρικό, είτε... άθλιο.

Ο Τζέιμς Χάρντεν συνήθως μονοπωλεί το ενδιαφέρον, όπως έκανε και πριν το παιχνίδι με τους Ουόριορς, αλλά ο Κάιλ Κούζμα φρόντισε να τον ξεπεράσει!

Ο 24χρονος παίκτης των Λέικερς επέλεξε να φορέσει ένα γυαλιστερό σιέλ κουστούμι, με ένα ροζ, διχτυωτό μπλουζάκι και ένα ροζ κολιέ!

. @kylekuzma 's teammates roasted him for his Christmas Day fit

Lol Kuz doesn't want to hear slander about his outfit pic.twitter.com/Si2haW7QP0

