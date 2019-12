Εντυπωσιακός ήταν ο Γιόκιτς κόντρα στους Σανς, αφού είχε 22 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Με αυτόν τον τρόπο έφτασε στα 34 triple double στην καριέρα του και άφησε πίσω του τον σπουδαίο Μπομπ Κούζι με 33.

Στην 9η θέση ο Χάρντεν με 42, ενώ πρώτος είναι ο Όσκαρ Ρόμπερτσον..

Congrats to Nikola Jokic of the @nuggets for moving up to 10th on the all-time TRIPLE-DOUBLES list! #MileHighBasketball pic.twitter.com/uCoKj9Zr50

— NBA (@NBA) December 24, 2019