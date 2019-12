Σανς - Νάγκετς 111-113: Clutch Μάρεϊ, «τριπλός» Γιόκιτς! (vid)

Στο 21-8 και τις 7 σερί νίκες πήγαν οι Νάγκετς.

Η ομάδα του Ντένβερ επικράτησε με 113-111, με τον Μάρεϊ να μιλάει στο τέλος, σκοράροντας στα 2 δευτερόλεπτα για τη λήξη, ενώ στα 27 δευτερόλεπτα είχε γράψει το 111-108 (ισοφαρισε ο Μπούκερ στην επόμενη φάση).

Ο Μάρεϊ μέτρησε 28 με 7 ασίστ, ενώ 22 με 10 ασίστ και 12 ριμπάουντ είχε ο Γιόκιτς.

Στον αντίποδα 21 με 9 ασίστ και 7 ριμπάουντ μέτρησε ο Ρούμπιο και 11 είχε ο Μπούκερ.

JAMAL MURRAY STEPS-BACK AND CONNECTS ON THE GO-AHEAD JUMPER!

2.5 left:@nuggets 113@Suns 111

https://t.co/lZZApswzuX pic.twitter.com/QbftuGcO7m

— NBA (@NBA) December 24, 2019