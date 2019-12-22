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Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta

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Ο Γιάννης είχε άλλο ένα σούπερ βράδυ στη Νέα Υόρκη, οι Κλίπερς πέρασαν άνετα από το Σαν Αντόνιο, όπως κι οι Ρόκετς από το Φοίνιξ.

Αναλυτικά

Χόρνετς - Τζαζ 107-114
Νετς - Χοκς 122-112
Πίστονς - Μπουλς 107-119
Σίξερς - Ουίζαρντς 128-108
Νικς - Μπακς 102-123
Γκρίζλις - Κινγκς 119-115
Σπερς - Κλίπερς 109-134
Σανς - Ρόκετς 125-139
Μπλέιζερς - Τίμπεργουλβς 113-106

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