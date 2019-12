Σρούντερ: «Ντύθηκε» Τζινόμπιλι με την 20άρα! (pic)

Πολύ καλό ματς έκανε ο Ντένις Σρούντερ κόντρεα στους Σανς.

Ο Γερμανός έφτασε τα 4 ματς στη σεζόν με 20+ πόντους, 5+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ.

Στις τελευταίες 50 σεζόν, οι άλλοι 2 παίκτες που του κατάφεραν ως παγκίτες ήταν οι Τζινόμπιλι και Κλάρκσον.

Dennis Schroder posted his fourth game off the bench this season with at least 20 points, five rebounds and five assists. In the past 50 seasons, the only other players with four such games by Dec. 31st are Manu Ginobili (5 in 2007) and Jordan Clarkson (4 in 2017). @EliasSports pic.twitter.com/bhBoJeI1pA

