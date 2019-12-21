To NBA live στο gazzetta.gr

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Oι Σίξερς κοντράρονται με τους Σέλτικς και οι Σέλτικς υποδέχονται τους Πίστονς. Δείτε την εξέλιξη όλων των ματς του ΝΒΑ

Οι αποψινοί αγώνες

02:00 Καβς-Γκρίζλις
02:00 Πέισερς-Κινγκς
02:30 Σέλτικς-Πίστονς
02:30 Ράπτορς-Ουίζαρντς
03:00 Χιτ-Νικς
03:00 Θάντερ-Σανς
03:00 Σίξερς-Μάβερικς
04:00 Νάγκετς-Τίμπεργουλβς
05:00 Μπλέιζερς-Μάτζικ
05:30 Ουόριορς-Πέλικανς

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