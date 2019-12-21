To NBA live στο gazzetta.gr

Οι αποψινοί αγώνες
02:00 Καβς-Γκρίζλις
02:00 Πέισερς-Κινγκς
02:30 Σέλτικς-Πίστονς
02:30 Ράπτορς-Ουίζαρντς
03:00 Χιτ-Νικς
03:00 Θάντερ-Σανς
03:00 Σίξερς-Μάβερικς
04:00 Νάγκετς-Τίμπεργουλβς
05:00 Μπλέιζερς-Μάτζικ
05:30 Ουόριορς-Πέλικανς
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 88vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 83vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 80vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 67vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 77
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 93vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 1vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 2vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 1vs
ΡΟΜΑ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΙΜΠAΡ 3vs
ΓΡΑΝAΔΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 4vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΞAΝΘΗ -
ΛΑΜΙΑ -vs
ΑΕΚ -
ΕΒΕΡΤΟΝ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -vs
ΓΟΥΛΒΣ -
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -vs
ΜΠΕΡΝΛΙ -
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΛΕΣΤΕΡ -
MALLORCA -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΑΛΑΒΕΣ -
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -vs
ΧΕΤAΦΕ -
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ -vs
ΚAΛΙΑΡΙ -
INTER -vs
ΤΖΕΝΟΑ -
ΤΟΡΙΝΟ -vs
ΣΠΑΛ -
ΛΕΙΨΙΑ -vs
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΜΠAΓΕΡΝ -vs
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΜAΙΝΤΖ -vs
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -
ΣAΛΚΕ -vs
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -
1. FC KOLN -vs
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ -vs
ΗΡΑΚΛΗΣ -
ΚΟΛΟΣΣΟΣ -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
ΑΡΗΣ -vs
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT -
ΙΩΝΙΚΟΣ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
LIVE
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 62vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 57
LIVE
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 55vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 51
LIVE
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 26vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 19
LIVE
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 30vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 17
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ -vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ -
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ -vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ -vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ -
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ -vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ -
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ -vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ -
ΡΕΜΣ -vs
ΛΥΩΝ -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
OSC LILLE -
ΝΙΣ -vs
ΤΟΥΛΟΥΖ -
ΝΤΙΖΟΝ -vs
ΜΕΤΣ -
ΡΕΝ -vs
GIRONDINS BORDEAUX -
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -vs
ΜΠΡΕΣΤ -
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -vs
ΑΜΙAΝ -
ΜΑΡΣΕΙΓ -vs
ΝΙΜ -
RC STRASBOURG -vs
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ -
ΝΑΝΤ -vs
ΑΝΖΕ -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -vs
ΤΡΙΚΑΛΑ -
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ -vs
ΡΙΖΕΣΠΟΡ -
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ -vs
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ -
ΓΚΕΖΤΕΠΕ -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
REAL BETIS -
UNICAJA -vs
ZARAGOZA -
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ -
MONBUS OBRADOIRO -vs
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ -
VANOLI BAS. CREMONA -vs
ΒΑΡΕΖΕ -
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ -vs
SIGORTAM.NET ITU -
GALATASARAY -vs
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ -
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ -vs
BESIKTAS -
ΟΦΗ -vs
ΗΡΑΚΛΗΣ -
ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -vs
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΒΕΝAΝΤΟΣ -vs
ΓΟΥΑΔΑΛΑΧAΡΑ -
PENINSULA POWER -vs
CABOOLTURE FC -
POBEDA ST PETERSBURG -vs
ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ -
Oι Σίξερς κοντράρονται με τους Σέλτικς και οι Σέλτικς υποδέχονται τους Πίστονς. Δείτε την εξέλιξη όλων των ματς του ΝΒΑ
Οι αποψινοί αγώνες
02:00 Καβς-Γκρίζλις
02:00 Πέισερς-Κινγκς
02:30 Σέλτικς-Πίστονς
02:30 Ράπτορς-Ουίζαρντς
03:00 Χιτ-Νικς
03:00 Θάντερ-Σανς
03:00 Σίξερς-Μάβερικς
04:00 Νάγκετς-Τίμπεργουλβς
05:00 Μπλέιζερς-Μάτζικ
05:30 Ουόριορς-Πέλικανς