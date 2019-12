Ουέιντ: «Έτοιμα τα ποπ κορν για το Μπακς-Λέικερς» (vid)

Μπορεί να έχει αποσυρθεί ο σπουδαίος Ντουέιν Ουέιντ, αλλά συνεχίζει με... τρέλα να παρακολουθεί τα ματς του ΝΒΑ.

Ο Flash περιμένει πως και πως την τιτανομαχία των Μπακς με τους Λέικερς (03:00), δηλαδή την κόντρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο θρύλος των Χιτ ανέβασε το εντυπωσιακό video του ΤΝΤ για το ματς και ανυπομονεί παρέα με το ποπ κορν του.

I got my popcorn ready . Bucks vs Lakers on @NBAonTNT - Who you got? pic.twitter.com/H99xr6ar6n

— DWade (@DwyaneWade) December 19, 2019