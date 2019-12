Μάβερικς: 800 σερί ματς sold out! (pic)

Ο κόσμος του Ντάλας δείχνει την αγάπη του και με το παραπάνω στην ομάδα της πόλης του, καθώς στα παιχνίδια δεν πέφτει... καρφίτσα!

Όπως ανακοίνωσαν οι Μάβερικς, η ομάδα έφτασε τις 800 σερί sold out αναμετρήσεις, ένα σερί που κρατάει από τις 15/12/2001 κι είναι το μεγαλύτερο του ΝΒΑ!

Οι Μάβερικς έχουν sold out 733 παιχνίδια στην κανονική διάρκεια και 67 στα playoffs.

The Dallas Mavericks have now sold out 800 consecutive home games, following tonight’s announced attendance of 20,181.

The streak began on 12/15/01 and is an NBA-best sellout streak. Dallas has sold out 733 regular season games and 67 playoff games since December 2001. pic.twitter.com/FRb6N9E0Ki

