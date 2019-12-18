Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr

Τα αποτελέσματα της βραδιάς
Χόρνετς - Κινγκς 110-102
Πέισερς - Λέικερς 105-102
Νικς - Χοκς 143-120
Πέλικανς - Νετς 101-108
Τζαζ - Μάτζικ 109-102
Κλίπερς - Σανς 120-99
ΞAΝΘΗ -vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -
ΟΦΗ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΑΕΚ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΜΚ ΧΙΜΚΙ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -
ΟΦΗ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΑΕΚ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ -vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -
ΜΠΡΕΣΙΑ -vs
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ -
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -vs
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -vs
1. FC KOLN -
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ -
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -vs
PADERBORN 07 -
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΣAΛΚΕ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΜΚ ΧΙΜΚΙ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 110vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 105vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 143vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 120
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 101vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 109vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 120vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 99
OΥΝΙΚΣ ΚΑΖAΝ -vs
DARUSSAFAKA TEKFEN -
GALATASARAY -vs
ARKA GDYNIA -
CEDEVITA OLIMPIJA -vs
JOVENTUT BADALONA -
ΜΑΚAΜΠΙ ΡΙΣΟΝ -vs
ΟΥΛΜ -
UMANA REYER VENEZIA -vs
RYTAS -
ΠΑΡΤΙΖAΝ -vs
LIMOGES -
ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -vs
BUDUCNOST -
BANDIRMA B.I.K. -vs
ΑΝΤΒΕΡΠ ΤΖAΙΑΝΤΣ -
VEF RIGA -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
ΑΝΒΙΛ ΒΛΟΤΣΛΑΒΕΚ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
ΒΟΝΝΗ -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
SASSARI -vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -
ΑΕΚ -vs
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ -
ZARAGOZA -vs
BESIKTAS -
DIJON -vs
NEPTUNAS -
ΝΤΕ ΛΟΣ ΡΕΓΙΕΣ -vs
ΚΟΡΔΟΒΑ -
COMILLAS CF -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
ΤΟΥΝΤΕΛAΝΟ -vs
ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ -
EL ALAMO -vs
MALLORCA -
EL PALMAR GRANA -vs
ΧΕΤAΦΕ -
ΜΕΛΙΓΙΑ -vs
ΜΟΥΡΘΙΑ -
TOLOSA -vs
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -
BERGANTINOS FC -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ -vs
ΟΒΙΕΔΟ -
ΠΟΝΤΕΒΕΔΡΑ -vs
ΙΜΠΙΖA ΕΙΒΙΣΑ -
SESTAO RIVER -vs
ΛΟΥΓΚΟ -
ΜΠΑΡΑΚAΛΝΤΟ -vs
ΒΙΛΑΡΟΥΜΠΙΑ -
ZENIT ST. PETERSBURG -vs
NEFTOKHIMIK BURGAS -
SK ZADRUGA AICH/DOB -vs
ΟΣΤΡAΒΑ -
LINDAREN AMRISWIL -vs
GFCA AJACCIO -
CHAUMONT VB 52 HM -vs
LOK. NOVOSIBIRSK -
ΛΙΝΤΕΜΑΝΣ ΑΛΣΤ -vs
ACTIVE LIVING ORION -
HALKBANK -vs
ΖΕΝΙΤ ΚΑΖAΝ -
ΜΠΕΡΛΙΝ -vs
ΚΟΥΖΜΠΑΣ ΚΕΜΕΡΟΒΟ -
ΦΡΙΝΤΡΙΧΣAΦΕΝ -vs
ZAKSA KEDZIERZYN-K. -
STROITEL MINSK -vs
VK CEZ KARLOVARSKO -
MUNICIPAL ZALAU -vs
ΓΚΕΝΤΟΦΤΕ -
ΧΕΜΠΑΡ ΠΑΖAΡΝΤΖΙΚ -vs
ALURON VIRTU CMC -
OK MLADOST KASTELA -vs
PARNU VORKPALLIKLUBI -
ΜΠΙΣΤΡΙΝΑ ΝΙΤΡΑ -vs
OK BUDUCNOST -
ΧΟΛΝΤΙΓΚ ΓΚΡΑΤΣ -vs
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΑΡΟΥΚΑΣΟΥΡ ΑΛΜΕΡΙΑ -
ΚΛAΝΤΝΟ ΒΟΛΕΙΜΠΑΛ ΣΖ -vs
SCMU CRAIOVA -
VOLLEY SCHONENWERD -vs
ΡΕΝ -
ERZENI SHIJAK -vs
ALLIANZ MILANO -
MONTPELLIER -vs
LINDAREN LUZERN -
Οι Ιντιάνα Πέισερς ήταν οι μεγάλοι νικητές στο ντέρμπι με τους Λέικερς, ενώ στα αξιοσημείωτα η μεγάλη σε έκταση νίκη των Νικς επί των Χοκς.
Τα αποτελέσματα της βραδιάς
Χόρνετς - Κινγκς 110-102
Πέισερς - Λέικερς 105-102
Νικς - Χοκς 143-120
Πέλικανς - Νετς 101-108
Τζαζ - Μάτζικ 109-102
Κλίπερς - Σανς 120-99