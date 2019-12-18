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Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr

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Οι Ιντιάνα Πέισερς ήταν οι μεγάλοι νικητές στο ντέρμπι με τους Λέικερς, ενώ στα αξιοσημείωτα η μεγάλη σε έκταση νίκη των Νικς επί των Χοκς. 

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

 Χόρνετς - Κινγκς 110-102
 Πέισερς - Λέικερς 105-102
 Νικς - Χοκς 143-120
 Πέλικανς - Νετς 101-108
 Τζαζ - Μάτζικ 109-102
 Κλίπερς - Σανς 120-99

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