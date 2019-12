Άναψαν τα αίματα στο ντέρμπι του Τέξας.

Ο Χάρντεν έσπρωξε αρχικά, ο Μάρεϊ απάντησε και η κατάσταση ηρέμησε με την επέμβαση των ψυχραιμότερων.

Δείτε την ένταση μεταξύ Μούσια και Μάρεϊ.

Dejounte Murray and Harden going at it pic.twitter.com/kIwlZutmI2

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 17, 2019