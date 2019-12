Ο Ντόντσιτς πάτησε στο πόδι του Ναν με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον δεξί αστράγαλο και να αποχωρήσει κουτσαίνοντας για τα αποδυτήρια.

Όπως αναφέρουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Σλοβένος άσος τέθηκε νοκ άουτ για τουλάχιστον δυο εβδομάδες και δεν θα αγωνιστεί κόντρα στους Μπακς, τους Σέλτικς, τους Σίξερς και τους Ράπτορς

Luka Doncic might be able to return within a couple of weeks after suffering a moderate right ankle sprain last night, sources told ESPN. Doncic likely misses upcoming stretch vs. East power (Bucks, Celtics, 76ers and Raptors this week), but Mavs feel they dodged a bullet.

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) December 15, 2019