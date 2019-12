Αγωνία για Ντόντσιτς οι Μάβερικς (vid)

Σε μια προσπάθειά του, ο Λούκα Ντόντσιτς πάτησε πάνω στο πόδι του Ναν, με αποτέλεσμα να πέσει στο παρκέ. Ετσι, ο τραυματισμός στο δεξιό του αστράγαλο κάνει εξαιρετικά αμφίβολη την επιστροφή του στο ματς κόντρα στους Χιτ.

#Mavericks guard Luka Dončić (right ankle injury) is questionable to return to tonight’s game.

— Mavs PR (@MavsPR) December 15, 2019