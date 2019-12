Μπακς: Το εντυπωσιακό στατιστικό που... δείχνει τίτλο! (pic)

Στην κορυφή της λίγκας βρίσκονται οι Μπακς μαζί με τους Λέικερς με ρεκόρ 21-3.

Το Μιλγουόκι έχει καταφέρει να καθαρίσει πολύ άνετα πολλά από τα ματς που έχει δώσει φέτος.

Τα ελάφια μετά το ματς κόντρα στους Μάτζικ έγιναν η 5η ομάδα στην ιστορία του ΝΒΑ που έχουν συνολική διαφορά 320 πόντων στα πρώτα 24 ματς της σεζόν.

Δύο από τις ομάδες που το πέτυχαν στο παρελθόν, κατέκτησαν και τον τίτλο στο τέλος της σεζόν (Νικς και Σέλτικς).

The Bucks are the fifth team in NBA history to outscore their opponents by more than 320 points through 24 games of a season.

Two of the previous four teams would go on to win the NBA title (1969-70 Knicks, 2007-08 Celtics). pic.twitter.com/TE1lFQ96Bx

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 10, 2019