Μόραντ: «Έχω αυτοπεποίθηση, αν μου δώσουν το σουτ θα το πάρω» (vid)

Ο Μόραντ ξεκίνησε εντυπωσιακά την καριέρα του στο ΝΒΑ, αλλά χρειάστηκε να μείνει εκτός τέσσερα παιχνίδια, επιστρέφοντας εντυπωσιακά πάντως κόντρα στους Ουόριορς. Ο πιτσιρικάς εμφανίστηκε σε εξαιρετική κατάσταση, έχοντας 26 πόντους και 7 ασίστ και υπάρχει λόγος γι' αυτό.

«Έχω εμπιστοσύνη. Νιώθω ότι ο θόρυβος απ' έξω ήθελε να μου χαλάσει την αυτοπεποίθηση. Προσπαθούν να φορτώσουν πράγματα σε παίκτες. Δεν δίνω σημασία. Παίζω το παιχνίδι μου. Θέλουν να μου δώσουν το σουτ, θα το πάρω. Το έδειξα σήμερα».

Ja Morant put on a show in his return!

29 MINS

26 PTS

7 AST

1 Shhh to the crowd

1 Nasty fake

1 Clutch dunk@JaMorant | @memgrizz pic.twitter.com/dbxLti2Ggq

