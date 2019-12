Γιανγκ: Έγραψε ιστορία με την... double double 30άρα! (pic & vid)

Συνεχίζει να εντυπωσιάζει ο Τρέι Γιανγκ.

Ο γκαρντ των Χοκς έφτασε είχε για 12η φορά φέτος 30+ πόντους και 10+ ασίστ. Με αυτόν τον τρόπο έγινε ο μοναδικός παίκτης που το κάνει πριν κλείσει τα 22.

Πέρασε τον ΛεΜπρόν που είχε 11.

Ο αστέρας των γερακιών είναι 21 ετών και 75 ημερών.

Trae Young recorded his 12th career 30-point, 10-assist game.

That is the most by any player before turning 22 years old in NBA history. He passed LeBron James, who had 11.

Young is 21 years and 76 days old today...

December 5, 2019