Σπερς: Το 4ο μεγαλύτερο come back επί ημερών Πόποβιτς! (pic)

Συγκεκριμένα η ομάδα του Τέξας επέστρεψε από το -22 και έγραψε μία χρυσή σελίδα επί ημερών Πόποβιτς.

Πρώτο και καλύτερο come back ήταν το -28 σε ματς με τους Κινγκς τον Μάρτιο του 2017 και ακολούθησε το -23 σε δύο διαφορετικά ματς με Θάντερ και Ρόκετς.

The Spurs overcame a 22-point deficit to defeat the Rockets 135-133 in double overtime last night.

That’s the 4th-largest comeback win for San Antonio under Gregg Popovich (since 1996-97). pic.twitter.com/w45MdTb4jz

