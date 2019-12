Μπακς: Έγραψαν ιστορία με τις 2 σερί 40άρες! (pic)

Εντυπωσιακά πράγματα κάνουν οι Μπακς στα τελευταία 2 μας.

Τα ελάφια επικράτησαν με το φοβερό 132-88 των Νικς και έτσι έγιναν οι 5η ομάδα στην ιστορία του ΝΒΑ που κερδίζει back to back αγώνες με διαφορά 40 πόντων.

Πριν του Νικς είχε νικήσει τους Χορνετς με 137-96 (+41).

Επιπλέον είναι η 2η ομάδα που το κάνει τις τελευταίες 2 εβδομάδες, ακολουθώντας τους Μάβερικς.

The Bucks are the 5th team in NBA history with back-to-back 40-point wins.

They are also the 2nd team to accomplish this feat in the last 2 weeks. pic.twitter.com/pQFHD03370

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 3, 2019