Ο 27χρονος παίκτης των Νετς αντιμετωπίζει πρόβλημα με τον δεξί του ώμο και ακόμα δεν έχει καταφέρει να αναρρώσει.

Έτσι, θα λείψει από το παιχνίδι με τους Σέλτικς, το όγδοο στη σειρά που χάνει.

Ο Ίρβινγκ έχει απουσιάσει επίσης από τις αναμετρήσεις με Μπουλς, Πέισερς, Χόρνετς, Κινγκς, Νικς, Καβαλίερς και Σέλτικς.

Τελευταία φορά αγωνίστηκε στις 13 Νοεμβρίου, κόντρα στους Νάγκετς.

