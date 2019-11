Επιτέλους triple double για φέτος για τον Σίμονς.

Ο Αυστραλός ήταν τριπλός κόντρα στους Σπερς, έχοντας 10 πόντους, 10 ριμπάουντ και 13 ασίστ.

Δείτε τι έκανε

@BenSimmons25 (10 PTS, 10 REB, 13 AST) tallies his 1st triple-double of the season in the @sixers win vs. SAS! #PhilaUnite pic.twitter.com/GbkHTICYjf

— NBA (@NBA) November 23, 2019