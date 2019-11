ΛεΜπρον: «Ελπίζω στα παιχνίδια με τα triple double, να έχω νικηφόρο ρεκόρ» (vid)

Ο «Βασιλιάς» έγραψε ιστορία στο ματς κόντρα στους Θάντερ και κατάφερε να είναι ο μοναδικός παίκτης με triple double απέναντι σε κάθε ομάδα του ΝΒΑ. Μετά το μυθικό ρεκόρ του ο ΛεΜπρον έσπευσε να μοιράσει τα εύσημα σε όσους τον έχουν βοηθήσει, το χαρακτήρισε κουλ το ρεκόρ, ενώ ευχήθηκε να έχει περισσότερες νίκες από ήττες σε αυτά τα παιχνίδια.

«Οι συμπαίκτες μου έχουν φτιάξει σουτ για εμένα. Οι προπονητές με έχουν βάλει στις κατάλληλες θέσεις για να σκοράρω και προσπαθώ να διαβάζω και να αντιδρώ στα ριμπάουντ. Ελπίζω στα παιχνίδια που έχω κάνει τα triple double να έχω νικηφόρο ρεκόρ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ, νομίζω όμως ότι είναι ένα κουλ ρεκόρ».

Lakers’ LeBron James on becoming 1st player w/ triple-double vs all 30 NBA teams: “My teammates have made shots for me. My coaches have put me in position... to score. I read & react... for rebounds. Hopefully I have a winning record in those games. That’s what’s most important.” pic.twitter.com/obE6PFfVOd

