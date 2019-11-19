To show του Αντετοκούνμπο κόντρα στους Μπουλς! (vid)

Το... βιολί του ο Γιάννης.
Ο Greek Freak είχε 33 πόντους και 10 ριμπάουντ, καθαρίζοντας τους Μπουλς.
Δείτε τις καλύτερες στιγμές του ηγέτη του Μιλγουόκι!
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΛΛAΔΑ 2vs
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 3vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΤΑΛΙΑ 9vs
ΑΡΜΕΝΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1vs
ΔΑΝΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΣΠΑΝΙΑ 5vs
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ 0vs
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΒΡΑΛΤAΡ 1vs
ΕΛΒΕΤΙΑ 6
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΥΗΔΙΑ 3vs
ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΛΤΑ 1vs
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 0vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1
ZALGIRIS KAUNAS -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ALBA BERLIN -vs
CRVENA ZVEZDA -
BAYERN MUNCHEN -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
LYON-VILLEURBANNE -vs
ANADOLU EFES -
MILANO -vs
MACCABI TEL AVIV -
VALENCIA -vs
ZENIT PETERSBURG -
REAL MADRID -vs
BC KHIMKI -
LIVE
LOS ANGELES CLIPPERS 52vs
OKLAHOMA CITY 54
ΤΕΛΙΚΟ
NEW YORK KNICKS 123vs
CLEVELAND CAVALIERS 105
ΤΕΛΙΚΟ
BROOKLYN NETS 86vs
INDIANA PACERS 115
ΤΕΛΙΚΟ
TORONTO RAPTORS 132vs
CHARLOTTE HORNETS 96
ΤΕΛΙΚΟ
CHICAGO BULLS 101vs
MILWAUKEE BUCKS 115
ΤΕΛΙΚΟ
HOUSTON ROCKETS 132vs
PORTLAND 108
ΤΕΛΙΚΟ
DALLAS MAVERICKS 117vs
SAN ANTONIO SPURS 110
ΤΕΛΙΚΟ
PHOENIX SUNS 85vs
BOSTON CELTICS 99
ΤΕΛΙΚΟ
UTAH JAZZ 102vs
MINNESOTA 112
ΑΕΚ -vs
RASTA VECHTA -
VEF RIGA -vs
IBEROSTAR TENERIFE -
BANDIRMA B.I.K. -vs
ANWIL WLOCLAWEK -
HAPOEL UNET HOLON -vs
SASSARI -
POLSKI CUKIER TORUN -vs
TURK TELEKOM -
ANTWERP GIANTS -vs
PAU-LACQ-ORTHEZ -
BAXI MANRESA -vs
FILOU OOSTENDE -
DIJON -vs
BONN -
GALATASARAY -vs
UNICAJA -
CEDEVITA OLIMPIJA -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -vs
ΙΣΡΑΗΛ -
ΟΥΑΛΙΑ -vs
ΟΥΓΓΑΡΙΑ -
ΛΕΤΟΝΙΑ -vs
ΑΥΣΤΡΙΑ -
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ -vs
ΡΩΣΙΑ -
ΓΕΡΜΑΝΙΑ -vs
ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ -
ΠΟΛΩΝΙΑ -vs
ΣΛΟΒΕΝΙΑ -
ΒΕΛΓΙΟ -vs
ΚΥΠΡΟΣ -
ΣΚΩΤΙΑ -vs
ΚΑΖΑΚΣΤAΝ -
ΟΛΛΑΝΔΙΑ -vs
ΕΣΘΟΝΙΑ -
ΣΛΟΒΑΚΙΑ -vs
ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖAΝ -
BURTON ALBION -vs
SALFORD CITY -
EXETER CITY -vs
CAMBRIDGE UNITED -
ROCHDALE -vs
WREXHAM -
SWINDON TOWN -vs
CHELTENHAM TOWN -
DONCASTER ROVERS -vs
AFC WIMBLEDON -
GILLINGHAM -vs
SUNDERLAND AFC -
BRADFORD CITY -vs
SHREWSBURY TOWN -
EASTLEIGH -vs
STOURBRIDGE -
BROMLEY -vs
BRISTOL ROVERS -
PETERBOROUGH UNITED -vs
STEVENAGE -
O Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν απολαυστικός με 33 πόντους και 10 ριμπάουντ κόντρα στους Μπουλς, οδηγώντας το Μιλγουόκι στη νίκη. Δείτε τα καλύτερα του.
Το... βιολί του ο Γιάννης.
Ο Greek Freak είχε 33 πόντους και 10 ριμπάουντ, καθαρίζοντας τους Μπουλς.
Δείτε τις καλύτερες στιγμές του ηγέτη του Μιλγουόκι!