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To show του Αντετοκούνμπο κόντρα στους Μπουλς! (vid)

To show του Αντετοκούνμπο κόντρα στους Μπουλς! (vid)

To show του Αντετοκούνμπο κόντρα στους Μπουλς! (vid)

O Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν απολαυστικός με 33 πόντους και 10 ριμπάουντ κόντρα στους Μπουλς, οδηγώντας το Μιλγουόκι στη νίκη. Δείτε τα καλύτερα του.  

Το... βιολί του ο Γιάννης.

Ο Greek Freak είχε 33 πόντους και 10 ριμπάουντ, καθαρίζοντας τους Μπουλς.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του ηγέτη του Μιλγουόκι!

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